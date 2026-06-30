ومن المقرر أن تُعرَض اللوحة للجمهور في متحف بوده اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، قبل نقلها في وقت لاحق من العام إلى مقر المستشارية الألمانية.

وكانت ميركل قد علقت على هذه المناسبة بتواضع في مقابلة أجرتها مؤخرا مع صحيفة "دي تسايت" الألمانية، وقالت: "سأعلق هناك إذن. إنه لأمر غريب أن تصبح جزءا من التاريخ تدريجيا".

ويضم الطابق الأول من مبنى المستشارية صور جميع المستشارين الألمان حتى غيرهارد شرودر، الذي رسم الفنان يورغ إيمندورف صورته عام 2007.

وإلى جانب صورة ميركل، لا تزال الصورة الرسمية للمستشار الألماني السابق أولاف شولتس غير موجودة، إذ أفاد مكتبه بأنه لم يختر الفنان الذي سيرسمها حتى الآن.