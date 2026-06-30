وذكرت الصحيفة أن المحكمة لم تقدم أسبابا لقرارها، كما لم يسجل أي من القضاة اعتراضا علنيا عليه، ما يبقي الحكم الصادر بحق ترامب قائما بعد استنفاد مسار الطعون في هذه القضية.

وكانت هيئة محلفين في نيويورك قد قضت في مايو 2023 بإلزام ترامب بدفع خمسة ملايين دولار تعويضا لإي جين كارول، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر 2024.

وعقب قرار المحكمة العليا، وصف ترامب القضية بأنها "مزيفة"، مؤكدا في منشور على منصته "تروث سوشيال" أنه سيواصل مواجهة ما اعتبره "تسليحا للقضاء" ضده.

في المقابل، نقلت نيويورك تايمز عن كارول ترحيبها بالقرار، فيما قالت محاميتها إن جميع محاولات ترامب للطعن في الحكم انتهت بالفشل.

وأضافت الصحيفة أن قضية مدنية أخرى مرفوعة من كارول ضد ترامب لا تزال قائمة، بعدما ألزمت هيئة محلفين منفصلة في يناير 2024 ترامب بدفع 83.3 مليون دولار تعويضا في قضية تشهير أخرى، ويعتزم فريقه القانوني طلب مراجعتها أمام المحكمة العليا أيضا.