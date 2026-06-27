الواقعة تعود لأغسطس الماضي حيث وقعت مشادة بين محمد الصواف (20 عاما) وبائع تين شوكي متجول حول ثمن التين ما أدى لضرب البائع للمشتري بآلة حادة أردته قتيلا، في مركز بني مزار بمحافظة المنيا شمال صعيد مصر.

وتمكنت لجان المصالحات العرفية بمشاركة القيادات الأمنية في مديرية أمن المنيا من إنهاء الخصومة عبر تقديم أهالي الجاني "الكفن" لأهالي القتيل وتعهد الطرفان بعدم العودة للخصومة الثأرية على أن تبقى الإجراءات القانونية مستمرة.

وقال مصطفى شقيق المجني عليه (35 عاما) لموقع سكاي نيوز عربية: "عفينا لوجه الله ونشكر الجهات الأمنية التي وقفت معنا"، وأضاف: "الجاني حكم عليه بالسجن عشر سنوات وقد استأنف ضد الحكم".

وأضاف أن الجلسة انتهت بإنهاء الخصومة الثأرية وأنهم فضلوا العفو لإعلاء قيم التسامح، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية قامت بما يجب في هذا الملف.

وبين أن شقيقه قد توفي في ريعان شبابه، وأنهم قرروا عدم الأخذ بالثأر من دون الحصول على أي مقابل مادي، استجابة لجهود الأمن المصري.