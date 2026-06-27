وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن عمل إذاعة "راديو 4" التي كانت آخر محطة إذاعية على الموجات الطويلة في المملكة المتحدة، توقف بشكل دائم في الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش السبت.

وتم استخدام خدمات الموجات الطويلة منذ 1934 لنقل الرسائل خلال الحرب العالمية الثانية.

وانتقلت إذاعة "راديو 4" إلى هذا التردد في 1978 حيث ظلت حتى الآن.

وفي 2022 أعلنت "بي بي سي" أنها تتوقع أن تنتهي خدمات موجاتها الطويلة، وفي 2024 أنهت الجدولة المنفصلة لإذاعة "راديو 4" على الموجات الطويلة قبل التغيير.

وذكرت "بي بي سي" أن الخدمة أُغلقت حيث أن تقنية الموجات الطويلة "تقترب من نهايتها" وأن مواصلة استخدامها سوف يكون "استثمارا باهظا" لمنصة لا يستخدمها سوى جزء صغير من المستمعين.

وأكدت "بي بي سي" أنه لن يتم فقدان أي من برامج إذاعة "راديو 4" بسبب الغلق.

وغالبا ما تُستخدم الإذاعة ذات الموجات الطويلة من جانب المجتمعات النائية والريفية وكذلك البحارة والصيادين.