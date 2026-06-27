وتوعد الوزير بمحاسبة الجهة التي منحت الموافقات والتي تجاهلت تعميماً سابقاً للوزارة يقضي بمنع من مدح نظام الأسد من إقامة الفعاليات.

وقال: "من مدح نظام البراميل لا يحق له الوقوف على خشبة دار الأوبرا"، لافتا إلى أن من دعم النظام السابق لا يحق له العودة لخشبة المسرح قبل الاعتذار من السوريين.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي في وزارة الثقافة السورية لمنصة "تأكد" إلغاء حفل الفنان السوري شادي جميل وذلك على خلفية المواقف المؤيدة للنظام المخلوع التي سبق أن أعلنها.

وأضاف المكتب أن الوزارة لم تكن الجهة المنظمة أو الراعية لحفل شادي جميل منذ البداية، وإنما اقتصر دورها على إتاحة قاعة دار الأوبرا لشركة الإنتاج المنظمة، مشدداً أن قرار الإلغاء نهائي وساري المفعول، وأنه لن يُسمح بإقامة حفلات لأي فنان سبق أن اتخذ مواقف مؤيدة للنظام المخلوع.

كما أكد كذلك المدير العام لمديريات الثقافة والمراكز الثقافية في وزارة الثقافة، أنس الدغيم، عبر منشور على حسابه في فيسبوك، إلغاء حفل الفنان شادي جميل.

وكانت شركة JM Entertainment أعلنت في 20 يونيو 2026 عن إقامة حفل للفنان شادي جميل في الثامن من يوليو على مسرح دار الأوبرا بدمشق ما أثار موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات بإلغائه.

وخلال سنوات الحرب السورية، أعلن جميل في أكثر من مناسبة تأييده للرئيس السوري السابق بشار الأسد، وشارك في فعاليات مؤيدة للنظام، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بعد سقوطه.