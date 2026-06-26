وقال ديسانتيس إن المركز "أدى الدور الذي أُنشئ من أجله"، مشيرا إلى أنه أسهم في إبعاد "أشخاص خطرين" عن شوارع فلوريدا والولايات المتحدة، مؤكدا أن المنشأة صُممت منذ البداية لتكون حلا مؤقتا.

وكانت السلطات الأميركية قد اختارت موقع المركز داخل مستنقعات إيفرجليدز، مبررة ذلك بأن البيئة المحيطة، التي تشتهر بانتشار التماسيح، تشكل عائقا طبيعيا أمام أي محاولات للهروب.

واستخدم المركز لإيواء آلاف المهاجرين بانتظار ترحيلهم، فيما افتتحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنفسه في منتصف عام 2025.

ويحمل اسم "أليجيتور ألكاتراز" إشارة إلى سجن ألكاتراز الشهير الواقع قبالة سواحل سان فرانسيسكو، والذي ارتبط تاريخيا بالحراسة المشددة واستحالة الهروب.