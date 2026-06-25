وسجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد، زيادة حالات الوفاة لتصل إلى 212 حالة ما بين الأحد حتى الأربعاء، مرجعا ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية.

وسجل الأربعاء أعلى حالات وفاة بلغت 95 حالة، أي نصف الإجمالي الذي تم تسجيله خلال 4 أيام.

وسجلت الثلاثاء 66 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة، ويوم الإثنين 38 حالة، مقابل 13 حالة الأحد.

وتسجل إسبانيا الآلاف من حالات الوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة سنويا.

وأعلنت وزارة الصحة في مدريد تسجيل 3832 حالة وفاة بسبب الحر في أنحاء البلاد، بين 16 مايو و30 أيلول 2025.

وأفادت هيئة الارصاد أن موجة الحر، التي ضربت مناطق كبيرة بأوروبا منذ مطلع الأسبوع، انتهت في إسبانيا الخميس.

وأضافت الهيئة أن يومي الثلاثاء والأربعاء كانا من ضمن الأيام الأكثر حرارة في إسبانيا خلال هذا الوقت من العام، منذ بدء تسجيل البيانات عام.