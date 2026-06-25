وأصدر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي تعليماته للسفارة بـ"تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأبناء الجالية، والتواصل المباشر معهم للاطمئنان على أحوالهم وتلبية حاجاتهم".

وتم إبلاغ رجي أن "اللبنانيين المقيمين في فنزويلا جميعهم بخير، ولم تسجل في صفوفهم أي إصابات، غير أن مبنى السفارة اللبنانية في كراكاس تعرض لبعض الأضرار المادية من جراء الهزات الأرضية".

وأعربت وزارة الخارجية عن "عمق حزن لبنان وتضامنه الصادق مع فنزويلا وشعبها في هذه المحنة الأليمة".

وأعلنت أنها تتابع عن كثب مستجدات الوضع الميداني، وتؤكد استمرار تواصلها مع الجالية اللبنانية لحين التثبت التام من سلامة جميع أفرادها.

وقتل العشرات وأصيب المئات من جراء زلزال مزدوج، الأربعاء، هو الأقوى في فنزويلا منذ 1900 دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ، بينما رأى شهود عيان مباني منهارة ومشاهد ذعر في كراكاس.