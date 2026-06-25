أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، أن عدد قتلى حوادث الطرق في البلاد، بما في ذلك السيارات والقطارات، ارتفع 10.8 بالمئة خلال عام 2025.
وزاد عدد قتلى حوادث الطرق إلى 5829 في 2025، مقابل 5260 في 2024.
وأظهرت البيانات أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغ 84553 عام 2025، مقابل 76362 في 2024، بنسبة ارتفاع 10.7 بالمئة.
ويرجع خبراء حوادث الطرق في مصر إلى سوء حالة بعض الطرق والسيارات، وتجاهل قواعد القيادة.
في المقابل، يؤكد مسؤولون أن العامل البشري هو المسؤول الأول عن الحوادث، في ظل ما تقوم به السلطات من جهود واسعة لتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية.