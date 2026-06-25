وزاد عدد قتلى ‌حوادث ‌الطرق إلى 5829 في 2025، مقابل 5260 في 2024.

وأظهرت البيانات أن عدد إصابات ‌حوادث الطرق بلغ ‌84553 ⁠عام 2025، مقابل 76362 في 2024، بنسبة ارتفاع 10.7 بالمئة.

ويرجع خبراء ⁠حوادث ‌الطرق في مصر إلى ⁠سوء حالة بعض الطرق والسيارات، وتجاهل قواعد القيادة.

​في المقابل، يؤكد مسؤولون أن العامل ​البشري هو المسؤول الأول عن الحوادث، في ​ظل ما تقوم به السلطات من جهود واسعة لتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية.