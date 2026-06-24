واشتهر مبولادينغا خلال كأس أمم إفريقيا الأخيرة في المغرب، بتجسيده تمثالا لزعيم استقلال الكونغو الديمقراطية المناضل الراحل باتريس لومومبا، طوال مباريات المسابقة القارية.

وأخيرا حضر مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية ضد كولومبيا، بعد غيابه عن المباراة الافتتاحية لبلاده ضد البرتغال بسبب إجراءات الحجر الصحي لمكافحة فيروس إيبولا.

وكان "لومومبا فيا"، كما يعرف المشجع الأنيق لتشابهه الكبير بالزعيم الراحل، في مقعده قبل حوالي ساعة من انطلاق المباراة في ملعب أكرون، حيث كان يرتدي سترة وربطة عنق حمراء زاهية، وقميصا أصفر وبنطالا أزرق.

وعند بدء المباراة، وقف بلا حراك على قاعدة خلف مقاعد بدلاء منتخب الكونغو الديمقراطية، رافعا ذراعه اليمنى.

ورفض المشجع الشهير إجراء مقابلة، لكنه أومأ برأسه وابتسم عندما سئل عما إذا كان سعيدا بوصوله أخيرا إلى كأس العالم.

وتعادل منتخب الكونغو الديمقراطية 1-1 مع نظيره البرتغالي الأسبوع الماضي في هيوستن، في افتتاح مبارياته بالمجموعة الـ11 لمونديال 2026، لكنه خسر أمام كولومبيا بهدف نظيف.

وكان مبولادينغا غاب عن مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية في الملحق العالمي المؤهل للمونديال ضد جامايكا في وقت سابق من هذا العام، التي ضمنت عودة منتخب بلاده إلى كأس العالم بعد غياب دام 52 عاما، بسبب عدم تمكنه من الحصول على تأشيرة في الوقت المناسب.

وكان المشجع الشهير سافر إلى كينيا ثم إلى إثيوبيا سعيا للحصول على تأشيرة لحضور المباراة، التي أقيمت أيضا في غوادالاخارا المكسيكية.

وأصبح مبولادينغا حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال كأس أمم إفريقيا، بعد أن اتخذ وضعية تمثال لومومبا على قاعدة، رافعا يده اليمنى وثابتا طوال المباريات.

وكان لومومبا ناشطا ساهم في إنهاء الحكم الاستعماري البلجيكي للكونغو الديمقراطية عام 1960، وأصبح أول رئيس وزراء للبلاد المستقلة حديثا، وتم اعتباره أحد أبرز قادة إفريقيا الواعدين، لكنه اغتيل في غضون عام خلال نضاله ضد حركة انفصالية مدعومة من بلجيكا في منطقة كاتانجا الغنية بالمعادن.