وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن جميع القطارات توقفت مؤقتا في المحطات، بينما تعمل فرق الصيانة على معالجة الخلل وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

وقال متحدث باسم الشركة إن العطل طال نظام "جي إس إم – آر" (GSM-R)، وهو نظام الاتصالات الرقمية الذي تعتمد عليه "دويتشه بان" في تشغيل القطارات وإدارة الاتصالات على امتداد الشبكة.

وأضاف أن الفنيين يعملون "بأقصى سرعة" لإصلاح العطل، مؤكدا أن الشركة ستصدر مزيدا من المعلومات فور توفرها.