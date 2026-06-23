وتداول مستخدمون المعادلة التالية: (3÷6×6÷24)

فيما اعتبر البعض أن الناتج النهائي هو 8، بينما ذهب آخرون إلى أن الإجابة الصحيحة هي 2.

ويؤكد خبراء الرياضيات أن حل مثل هذه المسائل يعتمد على تطبيق قاعدة ترتيب العمليات الحسابية المعروفة باسم "PEMDAS"، والتي تحدد أولوية تنفيذ العمليات الرياضية.

وبما أن المعادلة لا تحتوي على أقواس أو أسس، يتم تنفيذ عمليتي القسمة والضرب من اليسار إلى اليمين وفق ترتيب ظهورهما.

وعليه تصبح العملية:

24 ÷ 6 = 4

4 × 6 = 24

24 ÷ 3 = 8

ليكون الناتج النهائي 8.

أخطاء شائعة

ويشير مختصون إلى أن السبب الرئيس وراء اختلاف الإجابات يعود إلى تنفيذ عمليات الضرب والقسمة بترتيب غير صحيح، ما يؤدي إلى الوصول إلى نتائج مختلفة رغم بساطة المسألة.

وأعاد اللغز التذكير بأهمية قواعد الرياضيات الأساسية، إذ يمكن لخطأ واحد في ترتيب العمليات أن يغير النتيجة بالكامل، وهو ما جعل هذا التحدي ينتشر على نطاق واسع بين مستخدمي الإنترنت.