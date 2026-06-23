وتوقعت "بوتي"، أنثى النمر الأسود، في حديقة "بيوبارك" في ريو دي جانيرو البرازيلية، نتيجة مباراة البرازيل واسكتلندا في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة في ميامي الأربعاء.

وكان الحدث محط أنظار السكان ومشجعي كرة القدم، الإثنين، حيث شاركت "بوتي" في فعالية طريفة للتوقعات، بوضعها أمام صندوقين يمثلان الفريقين المتنافسين.

وقامت "بوتي" بشمّ كلا الخيارين قبل أن تختار بثقة صندوق البرازيل، ومع ذلك، عادت لفترة وجيزة لتتفحص صندوق اسكتلندا، وهي لحظة يقول الخبراء إنه لا يمكن تجاهلها.

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة الثالثة مناصفة مع المغرب برصيد أربع نقاط لكل منهما، لكن الفريق يتقدم بفارق الأهداف، بينما يمتلك منتخب اسكتلندا ثلاث نقاط في رصيده.

وفي ذات المجموعة، يلعب منتخب المغرب مع نظيره هايتي الذي لم يحقق أي نقاط حتى الآن.