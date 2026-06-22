وبحسب المعلومات الأولية، فقد أقدم الرجل على إلقاء نفسه من المبنى، فيما أشارت المعطيات المتداولة إلى أنه كان يعاني من مشكلات صحية نفسية.

وجرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بينما لم تصدر حتى الآن معلومات رسمية بشأن حالته الصحية أو ملابسات الحادثة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يتدلى من الطابق العلوي للمبنى قبل سقوطه، وسط حالة من الذهول والصدمة بين المارة الذين تجمعوا في المكان.