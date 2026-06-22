وقالت إدارة شرطة مقاطعة هاريس في بيان يوم السبت إن السائق، ويدعى مايكل باتلر، كان يقود سيارة "تسلا موديل 3" حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وكان يقود السيارة باستخدام "نظام مساعدة آلية على القيادة".

وقع الحادث في مدينة كاتي بولاية تكساس، على بعد نحو 48 كلم غرب هيوستن داخل مقاطعة هاريس مساء الجمعة.

وأوضحت السلطات أن باتلر "فشل في الحفاظ على السير ضمن مسار واحد، وغادر الطريق، ثم اصطدم بالمنزل" الواقع في 1907 بلومينغ بارك لين.

وأضافت أن سيارة تسلا "اخترقت المنزل المبني من الطوب بسرعة عالية"، واصطدمت بمارثا أفيلا التي كانت داخل المنزل.

وأشارت إدارة الشرطة إلى أن أفيلا نقلت بواسطة مروحية إسعاف إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاتها لاحقا.

وقال المحققون إن باتلر لم يُظهر أي علامات تدل على تعاطي الكحول أو المخدرات، وكان متعاونا أثناء التحقيق الذي لا يزال جاريا.

وأظهر تسجيل التقطته كاميرا مراقبة عند الباب الأمامي للمنزل سيارة تسلا وهي تندفع نحو المنزل عبر الممر المؤدي إليه. ولم يكن واضحا مدى السرعة التي كانت تسير بها السيارة.

وقال الرقيب أليكس تورمان من إدارة شرطة مقاطعة هاريس لقناة "إيه بي سي 13 هيوستن": "ما زلنا نقيّم الأسباب التي أدت إلى فقدان تلك السيارة السيطرة على سرعتها قبل وقوع هذا الحادث مباشرة".

وأضاف أن مارثا أفيلا، البالغة من العمر 76 عاما، كانت تقف في الغرفة الأمامية للمنزل وقت وقوع الحادث.

وتعد ميزة "أوتوبايلوت" التابعة لتسلا من الخصائص الشائعة بين السائقين، لكنها واجهت مشكلات على مر السنين.

وتنص قواعد استخدام سيارات تسلا على ضرورة إبقاء السائقين أيديهم على عجلة القيادة والاستعداد لتولي التحكم فور حدوث أي خلل.

وفي عام 2023، استدعت شركة تسلا أكثر من مليوني سيارة بعدما قالت الجهات التنظيمية الفيدرالية إن الشركة لم تبذل ما يكفي لضمان بقاء السائقين منتبهين أثناء استخدام البرمجيات القادرة على توجيه السيارة وتسريعها وفرملتها بشكل تلقائي.

وجاء ذلك الاستدعاء بعد تحقيق بدأته الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أغسطس 2021، إثر سلسلة من الحوادث المرتبطة بنظام المساعدة على القيادة، كان بعضها مميتا.

وفي عام 2024، توصلت تسلا إلى تسوية قضائية في دعوى حملت برمجيات المساعدة على القيادة التابعة للشركة مسؤولية وفاة رجل من ولاية كاليفورنيا عام 2018.