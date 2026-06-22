وأوضح ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن "مخربين مروعين" قاموا بـ"سكب مواد كيماوية كاوية ومسببة للتلف"، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في تفكك المادة (الزرقاء الموجودة في قاع البركة) وانفصالها.

وقد أُثيرت هذا الواقعة لأول مرة، الجمعة، وتتعلق بالطلاء الموجود في قاع البركة لإضفاء لون أزرق على المياه، وفقا لتقارير إعلامية، فيما لم يتضح السبب الدقيق للمشكلة على الفور.

وتُعد بركة الانعكاس واحدة من أبرز المعالم المميزة في واشنطن، حيث تمتد هذه البركة، التي يبلغ طولها نحو 600 متر، بين نصب لنكولن التذكاري ونصب واشنطن، وقد شكلت الخلفية للخطاب الشهير الذي ألقاه زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ الابن عام 1963 والذي حمل اسم "لدي حلم".

وقام ترامب مؤخرا بتجديد هذا المعلم بتكلفة تقارب 14.2 مليون دولار.

وتم طلاء قاع البركة بطبقة زرقاء داكنة وصفها ترامب بأنها "أزرق العلم الأميركي"، ضمن المشروع وكانت أعمال التجديد قد واجهت بالفعل صعوبات، بعدما تسبب تكاثر كثيف للطحالب في تحول لون المياه إلى اللون الأخضر.

وأضاف موظفو الحديقة هذا الأسبوع مادة هيدروجين بيروكسايد إلى المياه في محاولة لمكافحة الطحالب.

وقال ترامب، الذي أشار إلى أن "أشخاصا إضافيين قد تم اعتقالهم" على خلفية ما وصفه بـ "أعمال التخريب المشينة لبركة الانعكاس الجميلة لدينا"، إن الخطة تتضمن على الأرجح "تفريغ جزء كبير من المياه بهدف إجراء الإصلاحات اللازمة، على أن يتم إنجازها في أسرع وقت ممكن".

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن من بين الموقوفين أحد الرياضيين الأميركيين الأولمبيين السابقين في رياضة التجديف بالقوارب، (بدلا من دراج أولمبي سابق) وجرى احتجازه بعد أن لمس قطعة طلاء كانت منفصلة جزئيا داخل البركة.