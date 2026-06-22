ووفقاً لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عُثر على الشحنة مخبأة داخل حاويات شحن في عقار شبه ريفي بمنطقة لندنديري غرب سيدني، حيث كانت مخزنة في مخابئ تحت الأرض وأرضيات زائفة أُعدت خصيصاً لإخفائها.

وألقت السلطات القبض على رجلين يبلغان من العمر 21 و25 عاماً، بعد محاولتهما الفرار من موقع المداهمة، ووجهت إليهما تهمة حيازة كمية تجارية من المخدرات، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد بموجب القانون الأسترالي.

ورفضت المحكمة الإفراج عنهما بكفالة، على أن يمثلا مجدداً أمام القضاء في أغسطس المقبل.

تحقيق بدأ من شاحنة محترقة

وجاءت العملية في إطار تحقيق مشترك بين الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشرطة ولاية كوينزلاند استمر نحو شهر، بعدما عُثر على 40 كيلوغراماً من الكوكايين في المياه قرب منطقة ماكاي شمال كوينزلاند، أثناء الاستجابة لبلاغ بشأن شاحنة محترقة.

وأسفرت التحقيقات اللاحقة عن اعتقال 6 أشخاص إضافيين وضبط 138 كيلوغراماً من الكوكايين و142 كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين.

وبحسب السلطات، وصلت المخدرات إلى أستراليا على متن سفينة شحن قبالة الحاجز المرجاني العظيم، قبل نقلها إلى اليابسة بواسطة قوارب صغيرة، ثم شحنها براً لمسافة طويلة على الساحل الشرقي باتجاه سيدني.

وقال قائد الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستيفن جاي إن القضية تكشف مستوى التنظيم والتخطيط الذي تعمل به شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً استمرار التحقيقات لتحديد مصدر الشحنة والمتورطين في محاولة إدخالها إلى البلاد.