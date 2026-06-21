وكشف التحقيق الأولي أن الحادث وقع في حي باي بانغ السكني بعد نزاع بين "إن تي إن" (31 عاما) ونجوين فان توين (36 عاما)، من بلدية باك لونغ في مقاطعة باك نينه.

واستخدم توين سكينا لمهاجمة "إن تي إن" وابنها "إن إتش بي" (10 أعوام) وابنتها "إن بي بي" (ستة أعوام) قبل أن ينتحر عقب مقتلهم.

كما أصيبت شقيقة "إن تي إن" (11 عاما) ، والتي تدعى "إن بي إن" خلال الحادث، ونقلت إلى مستشفى "فييت ين" العام لتلقي العلاج.

وفور تلقي بلاغات من السكان المحليين بشأن الواقعة، انتقل محققون من وكالة التحقيقات التابعة لشرطة المقاطعة على الفور إلى موقع الحادث، وعملوا بالتنسيق مع إدارة الشرطة الجنائية في فييت ين، وفقا لصحيفة "فيتنام نيوز".

ويعمل محققو شرطة المقاطعة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لفحص مسرح الجريمة وإجراء فحوصات الطب الشرعي، كما يستمر التحقيق في القضية وفقا للقانون لمعرفة الدوافع.