ووصف ترامب الطائرة، وهي من طراز بوينغ 747 والمقدمة هدية من قطر، بأنها "الأكثر فخامة في العالم"، مشيدا بمستوى تجهيزها وتصميمها الجديد الذي يعتمد الأحمر والأبيض والأزرق الداكن مع لمسات ذهبية، في تغيير هو الأول من نوعه مقارنة بالتصميم التقليدي لطائرات الرئاسة الأميركية.

وأوضح الرئيس الأميركي أن الطائرة ستقود تشكيلا جويا خلال احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في الرابع من يوليو، مشيرا إلى أن بقية أسطول الرئاسة سيحمل التصميم الجديد مستقبلا.

ومن المقرر أن تحل الطائرة الجديدة محل إحدى طائرات "إير فورس وان" التي خدمت الرؤساء الأميركيين لأكثر من ثلاثة عقود، في وقت تؤكد فيه القوات الجوية الأميركية أنها تستوفي المعايير الرئاسية الخاصة بالأمن والسلامة.