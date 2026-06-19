وبحسب بيان النيابة العامة، باشرت جهات التحقيق إجراءاتها فور تلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أخرى أثناء وجودهما بعربة لبيع المشروبات الساخنة.

وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال المصابة وخمسة من شهود الواقعة، الذين أكدوا أن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول خلال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن والد المتهم الأول سمح باستخدام السيارة رغم علمه بعدم حمل نجله رخصة قيادة، الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في وفاة المجني عليها وإصابة أخرى، وإتلاف السيارة، وقيادة مركبة دون ترخيص، كما وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهام تمكين المتهمة الثانية من قيادة السيارة دون ترخيص، فيما وُجه للأب أيضا اتهام بتعريض طفل للخطر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أن الحادث وقع بعدما فقد طالب يبلغ من العمر 15 عاماً السيطرة على سيارة ملاكي أثناء قيادتها برفقة إحدى صديقاته، فاصطدم بسيدة كانت تقف بجوار عربة لبيع المشروبات، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأثارت الواقعة موجة تعاطف واسعة في مصر، بعدما تحولت الضحية، المعروفة إعلامياً بـ"بائعة الشاي"، إلى رمز للكفاح اليومي، فيما تصاعدت المطالب بمحاسبة المسؤولين عن تمكين قاصر من قيادة سيارة بالمخالفة للقانون.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه.