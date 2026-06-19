ووفق "ديلي ميل"، سحبت تيريسي جونسون، زوجة مالك الحديقة، الطفل إلى بر الأمان، غير أنه ما زال في حالة حرجة وغير مستقرة بعدما أصيب بكسر في الذراع والحوض جراء الحادث الذي وقع الخميس في حديقة "جونسونز أوف أولد هيرست" قرب مدينة هنتينغدون بمقاطعة كامبريدجشير البريطانية.

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عاما للاشتباه بمحاولته القتل، لكنها أطلقت سراحه بكفالة الجمعة حتى 18 سبتمبر بعد تقييم حالته واعتبار أنه "غير صالح للاستجواب".

وذكرت التقارير أن المهاجم رجل "معاق ذهنيا" كان يزور الحديقة في رحلة منظمة برفقة مرافق من مقر إقامته.

وكان الطفل الصغير يشاهد الزواحف عندما ألقي به من منصة مشاهدة يزيد ارتفاعها على أربعة أمتار إلى داخل حظيرة مليئة بالتماسيح.

وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الإصابات ناجمة عن السقوط أم أنه تعرض أيضا لهجوم من أحد الحيوانات.

وقال كريس نيومان، البالغ من العمر 67 عاما، مدير المركز الوطني لرعاية الزواحف، والذي سبق له إيواء تماسيح في الحديقة وقضى وقتا داخل الحظيرة: "إذا سقط طفل بجوار تمساح، فأنا أتوقع تماماً أن يتفاعل الحيوان ويحاول العض"، غير أنه رجح أن معظم الإصابات ستكون ناجمة عن السقوط من ذلك الارتفاع العالي.

وعن تدخل زوجة مالك الحديقة لإنقاذ الطفل، قال أحد السكان القريبين من الحديقة: "حافظ الجميع على هدوئهم، ونزلت إلى داخل الحظيرة وتمكنت من إنقاذ الطفل الصغير بسرعة قبل أن تتمكن التماسيح من إيذائه".

ويدير الحديقة المزارع أندي جونسون وزوجته وابناه.

وأوضح الموقع الإلكتروني للحديقة أن التماسيح كانت تربى في البداية للمساعدة في التخلص من بقايا اللحوم الناجمة عن نشاط الجزارة، لكنها أصبحت لاحقا أساسا لإنشاء حديقة حيوانات تضم اليوم أكثر من مئة حيوان، بينها أسود ونمور ودببة.