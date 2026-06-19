واحتفل أوباما بافتتاح "مركز أوباما الرئاسي"، وهو مجمع ثقافي ومتحفي ضخم بلغت كلفته نحو 850 مليون دولار، ويقع في جنوب شيكاغو حيث عاش مع زوجته ميشيل أوباما وأسسا عائلتهما.

ويضم المركز متحفاً يوثق سنوات حكم أوباما بين عامي 2009 و2017، إضافة إلى مكتبة وقاعات عروض ومركز رياضي ومساحات عامة وحدائق ومناطق ثقافية، وسط توقعات باستقبال ما بين 750 ألفاً ومليون زائر سنوياً.

وخلال حفل الافتتاح الذي استمر نحو ثلاث ساعات، دعا أوباما الأميركيين إلى مقاومة الانقسام السياسي والتشاؤم، والتمسك بما وصفه بـ"المسؤوليات المشتركة للمواطنة".

وقال إن الديمقراطية لا يمكن أن تستمر من دون مشاركة المواطنين، محذراً من أن التخلي عن هذه المسؤولية يفتح الباب أمام من يسعون إلى استخدام السلطة لمصالحهم الخاصة أو لمعاقبة خصومهم.

ورغم أن أوباما لم يذكر الرئيس الحالي دونالد ترامب بالاسم، فإن رسالته حملت انتقادات ضمنية للأجواء السياسية السائدة في الولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه البلاد استقطاباً حاداً بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وشهد الحفل حضوراً استثنائياً ضم ثلاثة رؤساء أميركيين سابقين هم بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وجو بايدن، إلى جانب هيلاري كلينتون ولورا بوش وجيل بايدن ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس والمستشارة السابقة نانسي بيلوسي، فضلاً عن شخصيات دولية مثل المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.

كما شارك عدد من أبرز نجوم الموسيقى الأميركية، من بينهم ستيفي وندر وبروس سبرينغستين وجنيفر هدسون وجون ليجند وبونو وفرقة ذا روتس.

أضواء المناسبة لم تبقَ مركزة على أوباما وحده

فقد أثارت لقطات للرئيس السابق جو بايدن جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر متردداً على المنصة عقب مغادرة عدد من المشاركين، وهو ينظر حوله قبل أن تنضم إليه زوجته جيل بايدن.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن خبيرة قراءة شفاه قولها إن بايدن بدا وكأنه يسأل عن أفراد من عائلته خلال وجوده على المسرح.

وأعاد المشهد إلى الواجهة النقاشات المستمرة داخل الولايات المتحدة بشأن صحة بايدن وقدرته الجسدية، لا سيما بعد إعلانه سابقاً إصابته بسرطان البروستاتا وانتشار المرض إلى العظام.

وفي الجهة المقابلة، كان ترامب حاضراً بطريقته الخاصة.

فالرئيس الأميركي لم يشارك في الافتتاح، لكنه استغل المناسبة لمواصلة انتقاد المشروع الذي سبق أن وصفه بأنه "مبنى غير جذاب ومتأخر كثيراً عن موعده ومتجاوز للميزانية".

ونشر ترامب عبر منصة "تروث سوشال" صوراً مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر المركز الرئاسي وكأنه تحول إلى مكب نفايات أو تحيط به أكوام القمامة ومخيمات للمشردين.

وفي مناسبة سابقة، قال ترامب إنه لا يؤمن ببناء المكتبات والمتاحف الرئاسية على غرار مشروع أوباما، مشيراً إلى أن مشروعه الرئاسي المستقبلي قد يكون أقرب إلى فندق يضم طائرة رئاسية من طراز "إير فورس وان" في بهوه الرئيسي.