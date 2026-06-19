في الثاني من فبراير، اختار فرنسوا-بيار غوا الذي يهوى مطالعة المخطوطات الموسيقية المجهولة، الدفتر اللذي لا يحمل عنوانا من بين 20 دفترا آخر قرر معاينتها قبل تقاعده قريبا، وفق ما أخبر أمين قسم الموسيقى هذا في المكتبة الوطنية في فرنسا.

وعند تصفح الدفتر، ذهل باكتشاف مخطوطات بيد فولفغانغ أماديوس موزارت (1756-1791) أكد صحتها خبراء، بينهم من يعمل في مكتبة موزارت في مدينة سالزبورغ النمسوية مسقط رأس الموسيقي.

ويضم الدفتر حوالى 12 "درس تأليف" وتمارين يومية أعطاها المؤلف النمساوي في مايو ويوليو 1778 لماري-لويز-فيليبين دو بونيير دو غين، عازفة الهارب الماهرة وابنة دوق دو غين عازف الناي المشهور، بحسب ما أوضح غوا.

وتتضمن صفحات الدفتر الأربع والأربعون كذلك 7 معزوفات، الأخيرة بينها غير مكتملة، وفق ما كشف أمين المكتبة لوكالة فرانس برس خلال عرض الدفتر المحفوظ بحالة جيدة.

وستعزف هذه المقطوعات للمرة الأولى الأحد بمناسبة عيد الموسيقى على أيدي عازفين من الأوركسترا الفلهرمونية لراديو فرانس خلال حفلة في المكتبة الوطنية.

وستعرض المخطوطات خلال الحفلة، على أن تنقل لاحقا إلى متحف المكتبة الوطنية.

وستبث المعزوفات التي تمتد في المجموع على عشرين دقيقة الإثنين على إذاعة "فرانس موزيك" عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.