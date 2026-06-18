وقدم وزير الطيران المدني سامح الحفني التعازي في وفاة المتدربة، معربا عن مواساته لأسرتها وللعاملين في قطاع الطيران.

وكانت وزارة الطيران المدني قد أعلنت، الجمعة الماضي، وفاة الطيار والمدرب شريف محمد جمال الدين إثر الحادث الذي تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران داخل مطار السادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة آنذاك أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة إحدى المتدربات، التي كانت تتلقى الرعاية الطبية منذ وقوع الحادث قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

وفي أعقاب الحادث، وجّه وزير الطيران المدني ببدء تحقيق عاجل للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة من خلال الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة للوزارة، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لجميع الإجراءات المرتبطة بها.

وأكد الوزير أن نتائج التحقيقات ستحدد ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، مشددا على عدم التهاون في محاسبة أي مسؤول أو أي أوجه تقصير قد تكشفها التحقيقات.