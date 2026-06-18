وأظهرت لقطات مصورة بكاميرات المراقبة تدولها رواد منصات التواصل الاجتماعي، سيارتين متوقفتين قرب فرع بنك "نيشن وايد" للبناء والادخار، قبل أن تظهر رافعة شوكية في الموقع وتبدأ بالاصطدام بالمبنى عدة مرات من أجل اقتلاع الصراف الآلي من مكانه.

وبعد اقتلاعه، قام رجال ملثمون بتحميل الجهاز في شاحنة قبل الفرار سريعًا من المكان، وبعدها غادر رجلان آخران على متن سيارة ثانية بعد انتهاء العملية.

وقالت شرطة كامبريدجشير إنها تعتقد أن الرافعة المستخدمة في العملية كانت مسروقة، مشيرة إلى تورط مركبتين أخريين في تنفيذ الجريمة.

وأوضحت الشرطة أن شاحنة تابعة لمخبز ظهرت في مكان الحادث أثناء تحميل جهاز الصراف الآلي لا علاقة لها بعملية السطو.

من جهتها، أكدت بنك "نيشن وايد" للبناء والادخار أنها على علم بالحادث الذي استهدف فرعها في رامزي، وأنها تعمل على إعادة فتح الفرع خلال الأيام المقبلة واستبدال جهاز الصراف الآلي في أقرب وقت ممكن.

ودعت الشرطة أي شخص شاهد مركبات أو تحركات مشبوهة، أو يمتلك تسجيلات من كاميرات المراقبة أو كاميرات المركبات، إلى التواصل معها للمساعدة في التحقيق.