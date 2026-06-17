وجاء الإعلان خلال حديث غير رسمي التقطته الميكروفونات المفتوحة، عندما سأل المستشار الألماني فريدريش ميرتس ميلوني عما إذا كانت قد دخنت سيجارة ذلك الصباح، لترد مبتسمة بأنها لم تدخن منذ الأول من مايو.

وأثار ردها تفاعلاً فورياً بين القادة الحاضرين الذين بادروا إلى تهنئتها، بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

واكتسبت الواقعة اهتماماً واسعاً نظراً لارتباط ميلوني بالتدخين لسنوات طويلة، إذ سبق أن تحدثت علناً عن صعوبة الإقلاع عنه، بل مازحت في إحدى المناسبات العام الماضي بأنها قد تصبح أكثر عصبية إذا توقفت عن التدخين.

ورغم أن قمة مجموعة السبع خُصصت لمناقشة ملفات دولية معقدة، من بينها الحرب في أوكرانيا والتجارة العالمية والأمن الدولي، فإن هذه اللحظة الإنسانية حظيت باهتمام واسع من وسائل الإعلام، وأظهرت جانباً مختلفاً من التفاعلات الشخصية بين قادة الدول بعيداً عن أجواء السياسة والخلافات الدبلوماسية.