ويستخدم مصطلح "الغالا" لوصف المآدب الرسمية الفخمة ذات الطابع الاحتفالي والاستعراضي التي يحضرها كبار الشخصيات.

وأضاف ماكرون، في مقابلة مع قناة "TF1" قبل انطلاق قمة مجموعة السبع في إيفيان، أن العشاء سيكون "لحظة للاحتفال بالصداقة" بين فرنسا والولايات المتحدة.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة بقاء ترامب حتى نهاية قمة مجموعة السبع، خلافاً لما حدث العام الماضي في كندا، حين غادر الرئيس الأميركي القمة قبل ختامها.

وقال ماكرون: "يجب أن يبقى حتى النهاية لبناء الاتفاقات، لأن لدينا أيضاً نقاشات مهمة بشأن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يوم الأربعاء".

ويأتي اختيار قصر فرساي منسجماً مع ذوق ترامب المعروف بميله إلى الأجواء الفخمة والرموز التاريخية الكبيرة، إذ يُعد القصر أحد أبرز معالم القوة والهيبة في التاريخ الفرنسي، ويرتبط بإرث الملك لويس الرابع عشر الذي جعل منه رمزاً للنفوذ والترف الملكي.

ومن المقرر أن يستقبل ماكرون نظيره الأميركي في فرساي مساء الأربعاء، بعد ساعات من اختتام قمة مجموعة السبع.

في المقابل، انتقدت زعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية" في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو الدعوة، معتبرة أن ماكرون "كان يمكنه أن يجد طريقة أفضل لإنهاء ولايته من دعوة رئيس بهذا البذخ"، على حد تعبيرها.

وقالت بانو إن "التملق لا ينجح"، مشيرة إلى أن ترامب "أهان فرنسا وأوروبا مرات عدة".

وركزت القمة، التي استمرت ثلاثة أيام وشارك فيها قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، على اتفاق ترامب لإنهاء الحرب مع إيران، إضافة إلى الجهود الرامية للضغط على روسيا من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا.

لكن الملف الرقمي يتصدر جدول أعمال اليوم الأخير، وسط رغبة بعض الأعضاء الأوروبيين في مجموعة السبع في تعزيز الضوابط الأمنية على الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وهي توجهات أثارت تحفظات أميركية.