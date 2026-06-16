ورغم مئات المطاعم المنتشرة في المدينة، يواصل آلاف الزوار والسياح الانتظار لساعات من أجل وجبة واحدة من مطعم "عادل للطعام الحلال".

وبات عادل واحدا من أشهر مطاعم الشارع في الولايات المتحدة، بعدما تحول من عربة طعام بسيطة إلى ظاهرة غذائية وسياحية يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم، مدفوعين بشهرته الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو التي حققت ملايين المشاهدات.

وفي نهاية الثمانينات أسس شاب مصري اسمه عادل عربة طعام في نيويورك، تحولت إلى ظاهرة استمرت حتى بعد وفاة صاحبها.

ويقول أحمد زوج ابنة عادل لـ"سكاي نيوز عربية": "بفضل الله أصبحنا ظاهرة حقيقية في نيويورك. وقربنا الشعب الأميركي من الأكل العربي والطعام الحلال".

وتبدأ قصة المطعم مع مهاجرين مصريين سعوا إلى بناء مشروعهم الخاص في مدينة تعرف بأنها عاصمة الفرص.

ومع مرور السنوات، نجح المشروع في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة بفضل وصفاته التي تمزج بين الأرز المتبل والدجاج المشوي والصلصات الخاصة، التي أصبحت علامته المميزة.

وأضاف أحمد: "الناس تنتظر أحيانا ساعتين للحصول على طبق عادل الشهير، المكون من اللحم والدجاج والرز والصلصات الخاصة".

وفي مشهد يعكس تنوع نيويورك الثقافي، يقف في الطابور سياح من آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، إلى جانب سكان المدينة المحليين، بينما تتردد داخل المكان لغات ولهجات متعددة تجمعها رغبة واحدة هي تذوق الوجبة التي تحولت إلى حديث زوار المدينة.

ويقول أحد الأشخاص في الطابور: "أنا في الانتظار لمدة ساعة. باختصار لأن عربة عادل هي الأشهر".