وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الهدية عبار عن تذكار ودرع كأس العالم 2026 يحمل اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجاءت على هامش مباراة مصر وبلجيكا التي انتهت بالتعادل 1-1 في افتتاح مباريات المجموعة السابعة من المونديال.

وذكر الاتحاد المصري، أن إنفانتينو "حرص على تقديم الشكر للسيسي نظرا للمجهودات المبذولة في مصر خلال السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الرياضة، وبالأخص كرة القدم، وظهور منتخب مصر بشكل مميز في افتتاح مباريات المجموعة بكأس العالم"، معربا عن "امتنانه وسعادته بالتقدم الملحوظ خلال زيارته الأخيرة لمصر في مختلف المجالات".

كما أهدى أبو ريدة إنفانتينو ورئيسة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم باسكال فان دام، تمثالا تذكاريا لتوت عنخ آمون، وقميص منتخب مصر.

ووجه أبو ريدة "خالص الشكر لرئيس الفيفا على التذكار"، مؤكدا على "دعم مصر لكرة القدم للوصول لأفضل مستوياتها وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، وهو ما ظهر مؤخرا في النتائج التي يقدمها المنتخب الأول ومنتخبات الناشئين والشباب، مع استمرار العمل لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة".

وقدم "الفراعنة" أداء مميزا أمام بلجيكا لكنهم فرطوا في فوز كان في المتناول، بالمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.