وخلال عرض تغطية المباراة لطاقم حكم الفيديو المساعد "فار"، قام الحكم شون إيفانز بتشكيل دائرة باستخدام الإبهام والسبابة مع مد بقية الأصابع.

وتستخدم هذه الإشارة تقليديا للدلالة على معنى "حسنا"، لكنها تم تبنيها من قبل جماعات اليمين المتطرف في السنوات الأخيرة كرمز لعبارة "القوة البيضاء".

وصنفت رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة أميركية معنية بمكافحة التمييز، هذه الإشارة كرمز كراهية، لكن مع الإشارة إلى أنها لا تحمل دائما دلالات قومية بيضاء.

وذكرت صحيفة "ذي أتلتيك" الأميركية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على علم بالحادثة، لكنه لم يعلق عليها حتى الآن.

في المقابل، دعت شبكة "فير" المناهضة للتمييز في كرة القدم إلى تدخل الفيفا، متهمة إيفانز بـ"نقل رمز مرتبط بالنازية الجديدة واليمين المتطرف بشكل متعمد"، وفقا لما ذكرته الصحيفة.