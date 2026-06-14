ووقع الحادث في منطقة مالتبه على جادة تورغوت أوزال بحي يالي، عندما اصطدمت سيارتان عند أحد التقاطعات في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وبحسب المعلومات الأولية، تسبب الاصطدام العنيف في انحراف إحدى السيارتين عن مسارها، قبل أن يقع انفجار داخلها عقب الحادث مباشرة.

وسرعان ما تحولت السيارة إلى كرة من النار، فيما هرعت فرق الإسعاف والإطفاء والشرطة إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغات من المارة.

وأصيب السائقان إينيس إي. وإفيكان واي.، إلى جانب الراكب فوركان ش.، حيث تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى. كما نقل شخص رابع يدعى بوراك جان أ. إلى المستشفى كإجراء احترازي.

ووثقت كاميرا الخوذة الخاصة بدراج ناري كان متوقفا عند إشارة حمراء تفاصيل الحادث ثانية بثانية، إذ أظهرت المشاهد لحظة اصطدام السيارتين، ثم الانفجار الذي أعقب التصادم مباشرة، قبل أن تلتهم النيران إحدى المركبتين.

كما أظهرت اللقطات حالة الذعر التي سادت المكان عقب الحادث، بينما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابساته وأسباب وقوعه.