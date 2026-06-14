ونشر ترامب صورة منشأة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تظهره مرتديا سترة سوداء تحمل عبارة "القائد الأعلى"، وهو يقف على سطح سفينة وينظر عبر منظار بحري نحو الأفق.

وتظهر الصورة مشهدا يجمع بين القوة العسكرية الأميركية ففي الخلفية، يبحر أسطول بحري يضم حاملة طائرات ومدمرة حربية، بالإضافة إلى سفينة شراعية قديمة، وجميعها ترفع العلم الأميركي، وفي السماء، يحلق سرب من الطائرات المقاتلة.

وتحمل الصورة في أسفلها عبارة "أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك الكامل"، وهي عبارة توجه رسالة تحد تسطرها القوة الأميركية.

وكان ترامب قد نشر في وقت سابق، عدة صور ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، ومن بين المشاهد اللافتة ظهوره وهو يسير على سطح القمر، ويركب جملا في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشاهد تبينه وهو يمتطي أسدا.

يذكر أن ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعربت عن مخاوف عميقة بشأن الحالة الصحية لرئيس الولايات المتحدة مع اقترابه من عيد ميلاده الثمانين.