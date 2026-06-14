وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام شخصين برفع المغامرة ماريا المتخصصة بالقفز بالحبال، والإلقاء بها من الجسر، متناسين تماما ربط حبل الأمان بحزامها.

وبعد ارتطام ماريا المروّع بالأرض، حاول الشخصان الفرار في الغابة الموجودة بالقرب من مكان الحادث، لكن الشرطة ألقت القبض عليهما بواسطة مروحيات.

واحتجزت الشرطة ستة أشخاص حتى الآن، بينما قامت الشركة التي تروّج لمثل هذه الفعاليات الخطيرة بحذف جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن موقع الحادث عبارة عن جسر مهجور غير مُرخص لممارسة النشاطات عليه، ولكنه يحظى بشعبية كبيرة لممارسة رياضة القفز بالحبال.