وذكرت مصلحة الدفاع المدني في الضالع في بيان أنها "تمكنت من انتشال جثة المتسلق اليمني القعقاع عنتر العبسي، البالغ من العمر 30 عاماً، من فوهة بركان دمت".

ونفذت عملية الانتشال في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة، نظراً لوعورة الموقع وشدة الحرارة البركانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثّقت لحظة سقوط القعقاع في أثناء وجوده على حافة فوهة بركانية، ما أثار حالة من الحزن بين متابعيه.

واشتهر القعقاع بمقاطع مصورة أظهرت تسلّقه المرتفعات والمنحدرات الوعرة في منطقة حرضة دمت، من دون استخدام معدات سلامة أو أدوات تسلق احترافية.

وظهر القعقاع في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كاشفا فيه عن معاناته من الفقر، ومرجعا مخاطرته بحياته عبر قيامه بحركات تسلق خطيرة إلى أن ذلك من أجل الحصول على قوت يومه.