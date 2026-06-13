وقالت شرطة لانكشاير إن عناصرها تلقوا بلاغاً عند الساعة 3:06 من بعد ظهر الجمعة يفيد بتعرض الفتاة للاعتداء.

وأوقفت الشرطة رجلاً يبلغ من العمر 30 عاماً من سكان البلدة، للاشتباه في ارتكابه جريمة شروع في القتل، وهو لا يزال قيد الاحتجاز.

وأضافت الشرطة أن الفتاة تتلقى العلاج في المستشفى، مشيرة إلى أن إصاباتها لا تشكل خطراً على حياتها ولا يُتوقع أن تتسبب لها بإعاقات دائمة، مؤكدة أنها تمكنت من التواصل مع الضباط والطواقم الطبية.

وقال متحدث باسم الشرطة: "ندرك أن هذه الحادثة ستثير القلق في أوساط المجتمع المحلي، ولذلك ستنتشر دوريات إضافية في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع لطمأنة السكان".