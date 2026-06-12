وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاءت الضبطية بعد رصد حقيبة غير مستلمة أثارت مؤشرات الاشتباه لدى المفتشين، ما استدعى إخضاعها لإجراءات تفتيش دقيقة أسفرت عن العثور على 129 سحلية و36 عقربا و8 ثعابين و50 ضفدعا، بإجمالي 223 كائنا حيا من أنواع وأحجام مختلفة، يشتبه في خضوع عدد منها لأحكام اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية "سايتس".

وتم تسليم الحيوانات المضبوطة إلى وزارة التغير المناخي والبيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة والتعامل معها وفق المتطلبات البيئية والقانونية المعتمدة.

وأكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن نجاح المفتشين في كشف هذه الضبطية يعكس مستوى الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها فرق العمل الميدانية، وقدرتها على التعامل مع مختلف أنماط المخاطر التي تواجه المنافذ الحدودية.

وقال إن حماية المنافذ الجمركية لم تعد تقتصر على منع دخول المواد المحظورة أو البضائع الممنوعة، بل أصبحت تمتد إلى حماية النظم البيئية والثروات الطبيعية من مخاطر الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية.

واضاف أن هذه الضبطية تعكس جاهزية فرقنا الميدانية وقدرتها على التعامل مع أساليب تهريب متغيرة ومعقدة، بما يعزز دور دبي نموذجا عالميا في أمن المنافذ وحماية المجتمع والبيئة والاقتصاد، مشيرا إلى أن جمارك دبي تواصل تطوير قدراتها الرقابية والتفتيشية من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة، بما يدعم التزامات دولة الإمارات الدولية في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتؤكد هذه الضبطية الدور المحوري الذي تؤديه جمارك دبي في حماية المجتمع والبيئة والثروات الطبيعية، وتعزيز أمن المنافذ وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً آمناً للتجارة.