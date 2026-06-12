بحسابات الأسواق اليوم، يبدو ماسك أقرب من أي شخص آخر إلى لقب "التريليونير الأول". فقد سعرت سبيس إكس اكتتابها عند 135 دولارا للسهم، في طرح جمع 75 مليار دولار، ورفع تقييم الشركة إلى نحو 1.77 تريليون دولار، في أكبر طرح عام أولي في تاريخ الولايات المتحدة، وفق رويترز.

وبحسب تقديرات نقلت عن مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، دفعت حصة ماسك في سبيس إكس بثروته إلى نحو 971 مليار دولار، أي على بعد أقل من 30 مليار دولار من حاجز التريليون.

لكن هذه الأرقام، على ضخامتها، لا تحسم معركة "الأغنى في التاريخ". فثروة ماسك هي، في معظمها، ثروة بورصية وسوقية؛ تتضخم حين يصدق المستثمرون قصة المستقبل، وتتراجع حين تهتز الأسهم أو تتغير شهية المخاطرة.

أما منسا موسى، الذي حكم إمبراطورية مالي في القرن الرابع عشر، فقد كان يسيطر على نظام ثروة مختلف تماما: الذهب، الملح، الضرائب، طرق القوافل، والموقع الاستراتيجي بين غرب إفريقيا وشمالها.

ثروة الشاشة وثروة الذهب

حسب الخبراء، فإن الفارق الجوهري بين الرجلين لا يكمن في الرقم فقط، بل في طبيعة الثروة. ثروة ماسك تقاس بالدولار، وتتبدل يوميا مع تقييم سبيس إكس وتسلا وشركاته الأخرى.

هي ثروة هائلة لكنها معلقة، بدرجة كبيرة، على السوق: سعر السهم، ثقة المستثمرين، مستقبل الذكاء الاصطناعي، عقود الفضاء، والتوقعات بشأن ستارلينك وستارشيب.

أما ثروة منسا موسى فكانت سيادية ومعدنية وتجارية. لم يكن يملك أسهما في شركة ذهب، بل كان على رأس إمبراطورية تحكمت في واحد من أهم مصادر الذهب في العالم القديم، وفي طرق التجارة الصحراوية التي نقلت الذهب والملح والعاج والبضائع بين أعماق إفريقيا ومدن المغرب ومصر والمشرق.

لهذا تبدو المقارنة الحسابية المباشرة مضللة. فكيف يمكن تحويل سلطة ملك على مناجم وطرق وقوافل ومدن إلى صافي ثروة بالدولار؟.. هل نحسب خزائنه الشخصية فقط، أم موارد الدولة، أم الضرائب، أم القدرة على التأثير في أسعار الذهب؟.. هنا يصبح منسا موسى أكثر من "ملياردير قديم"؛ إنه نموذج لثروة لا تقاس بأرقام السوق وحدها، بل بقدرة الحاكم على التحكم في مورد نادر كان يمثل جوهر المال العالمي في زمنه.

حين هز ذهب مالي القاهرة

القصة الأشهر في سيرة منسا موسى وقعت خلال رحلته إلى الحج عام 1324. فقد عبر إمبراطور مالي الصحراء في قافلة ضخمة محملة بالذهب والهدايا، ومر بالقاهرة، حيث أنفق ووزع من الذهب ما جعل اسمه ينتشر في مدن المتوسط والشرق الإسلامي.

تذكر روايات تاريخية أن تدفق الذهب المالي في القاهرة أدى إلى تراجع قيمته لسنوات. وحتى مع اختلاف المؤرخين حول حجم الأثر ومداه، فإن رمزية الحادثة شديدة الوضوح: رجل واحد، قادم من تمبكتو ونياني وطرق الذهب في غرب إفريقيا، استطاع بإنفاقه أن يترك أثرا في سوق نقدية كبرى.

ماسك يستطيع اليوم أن يحرك أسهم التكنولوجيا بتصريح أو اكتتاب أو قفزة في تقييم شركة، لكن ثروته تظل جزءا من منظومة الأسواق. أما منسا موسى فكان يتحرك داخل اقتصاد أبسط وأكثر ارتباطاً بالمعدن نفسه؛ حين وزع الذهب، تأثر سعر الذهب.

وحين سار إلى الحج، لم يكن يعلن عن نجاح شركة، بل يكشف أمام العالم الإسلامي حجم إمبراطورية غنية كان كثيرون خارج إفريقيا لا يعرفون ثقلها الحقيقي.

إمبراطورية لا محفظة أسهم

في ذروة قوة مالي، لم تكن الثروة مجرد خزائن ذهب. كانت الإمبراطورية تمتد على مساحات واسعة من غرب إفريقيا، وتتحكم في مراكز تجارية وثقافية مثل تمبكتو وغاو، وتستفيد من موقعها بين مناطق إنتاج الذهب جنوباً وطرق الملح شمالاً. وهذا ما جعل قوة منسا موسى أعمق من ثروة شخصية معزولة.

وبخلاف ماسك، لم تكن ثروة الإمبراطور مرتبطة بتقييم يومي أو بمزاج المستثمرين أو بمنصة تداول. صحيح أنها لم تكن "سائلة" بالمعنى الحديث، ولم يكن قادراً على تحويل كل موارد مملكته إلى نقد فوري، لكنها كانت أكثر التصاقاً بالأرض والسلطة والموارد. كان يملك، أو يهيمن، على أصل الثروة نفسها: الذهب ومساراته.

لهذا يقول بعض المؤرخين إن منسا موسى لا يمكن تقدير ثروته بدقة. والسبب ليس نقص الأرقام وحده، بل اختلاف معنى الملكية بين ملك وسيّد طرق ومناجم في القرن الرابع عشر، ورائد أعمال يملك حصصاً في شركات مدرجة أو مقيمة في سوق مالية معاصرة.

الأغنى في اللحظة لا في الذاكرة

لا يعني ذلك التقليل من ثروة ماسك. فأن يقترب شخص واحد من تريليون دولار في الاقتصاد الحديث أمر غير مسبوق تقريبا، ويعكس صعود قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والاتصالات المدارية إلى قلب الرأسمالية العالمية.

كما أن سبيس إكس ليست مجرد شركة ناشئة؛ فهي فاعل رئيسي في الإطلاقات الفضائية والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والعقود الحكومية.

لكن "أغنى رجل في التاريخ" لقب يحتاج إلى حذر أكبر. فمؤشرات الثروة الحديثة تقيس ما يمكن تسعيره الآن: أسهم، حصص، شركات، نقد، عقارات. أما ثروة منسا موسى فتقع في منطقة مختلفة: ثروة إمبراطورية، غير قابلة للحساب الكامل، لكنها كافية لأن تجعل اسمه حاضراً في كل نقاش عن المال والذهب والقوة عبر التاريخ.

لذلك، تبدو الصياغة الأدق أن إيلون ماسك قد يكون أغنى رجل في اللحظة المالية الراهنة، وربما أول من يلامس التريليون في سجلات السوق الحديثة. لكنه ليس بالضرورة أغنى رجل في التاريخ. فبين ثروة تتبدل مع شاشة التداول، وثروة قامت على الذهب والطرق والقوافل والسلطة، يظل منسا موسى منافساً لا تسقطه أرقام وول ستريت بسهولة.

الخلاصة أن السؤال ليس: من يملك رقماً أكبر؟ بل: أي نوع من الثروة كان أقدر على تغيير العالم؟ هنا يصبح ماسك أغنى رجل في البورصة، بينما يبقى منسا موسى ملك الذهب الذي أربك المقارنة نفسها.