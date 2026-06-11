وقالت وسائل إعلام تركية إن الحادثة أسفرت عن إصابت الفتاة بكسور في ساقها.

ووقعت الحادثة عندما كانت الفتاة تقف عند نافذة الدرج في الطابق الـ12 لتراقب أشقاءها وهم يلعبون في حديقة المجمع السكني. وفي لحظة خاطفة، اختل توازنها الفتاة لتهوي من ذلك الارتفاع الشاهق.

وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني لحظة سقوط الفتاة المروعة، حيث ارتطمت أولا بمظلة خارجية أسهمت في تخفيف شدة الارتطام، قبل سقوطها أرضا.

ونقلت الطواقم الطبية الفتاة إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لها في موقع الحادث. وأفادت مصادر طبية بأن الفتاة تجاوزت مرحلة الخطر، وأن إصابتها اقتصرت على كسور وشروخ في الساق.