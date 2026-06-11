وبحسب ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، قال غيتس إن إبستين حاول استخدام معلومات تتعلق بعلاقاته الشخصية للضغط عليه وإجباره على إعادة التواصل معه.

وأضاف غيتس أن إبستين كان يسعى لاستغلال تفاصيل مرتبطة بخيانته الزوجية كورقة ضغط، مؤكداً أنه رفض تلك المحاولات.

وخلال الشهادة، نفى غيتس علمه بأي أنشطة إجرامية مستمرة كان يُشتبه بتورط إبستين فيها أثناء فترة تواصلهما.

وتأتي الشهادة ضمن جلسات واستفسارات تتعلق بعلاقات إبستين الواسعة مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، بعد سنوات من وفاته داخل السجن أثناء احتجازه على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم جنسية.

مسودة بريد إلكتروني

وكانت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي قد طلبت مثول غيتس بعدما أثارت وثائق نشرتها وزارة العدل أسئلة جديدة بشأن تواصله مع إبستين الذي تُطرح تساؤلات منذ سنوات بشأن شبكة معارفه الأثرياء والنافذين، كما تُحاك حولها نظريات مؤامرة.

وتشير مسودة بريد إلكتروني من جيفري إبستين نشرتها وزارة العدل الأميركية ضمن مجموعة وثائق القضية التي تحمل الاسم نفسه، إلى علاقات لبيل غيتس خارج إطار الزواج.

وفي هذه الرسالة التي يبدو أنها لم تُرسل، يتباهى جيفري إبستين بمساعدة بيل في الحصول على أدوية "لعلاج آثار ممارسة الجنس مع فتيات روسيات"، لكنّ غيتس وصف المسودة بأنها مزيفة ونفى صحة مضمونها.

وكان غيتس أقر لأعضاء مؤسسته بأنه أقام علاقات خارج نطاق الزواج مع امرأتين روسيتين، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، لكنه نفى تورطه في أنشطة إبستين الذي توفي في زنزانة بسجن في نيويورك في عام 2019 قبل محاكمته بتهم اتجار بالجنس شملت قاصرات.