ووقع نحو 20 ألف شخص على عريضة عبر منصة "تشينج دوت أورغ" بعنوان "حماية المانغا اليابانية"، احتجاجا على استخدام الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس" صورا ومقاطع من أعمال شهيرة مثل "دراغون بول" و"يو-غي-أوه!" و"ناروتو" دون إذن أصحاب الحقوق.

وأُطلقت العريضة في مارس الماضي، وقدمت إلى الحكومة اليابانية بعدما نشر البيت الأبيض مقطع فيديو جمع بين مشاهد من الضربات الأميركية على إيران ولقطات من أعمال الأنمي.

وجاء في نص العريضة: "بعد ذلك، قامت وزارة الخارجية اليابانية بتوجيه طلب إلى السفارة الأميركية في اليابان بشأن الاستخدام غير المصرح به لمحتوى يو-غي-أوه! وألعاب نينتندو على الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة إكس"، وفق ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.

وفي ذلك الوقت، أصدر الحساب الرسمي لسلسلة "يو-غي-أوه!" بيانا أكد فيه أن: "المبدعين الأصليين وطاقم إنتاج الأنمي لم يشاركوا بأي شكل من الأشكال، ولم يتم منح أي إذن لاستخدام الملكية الفكرية المعنية".

لكن الغضب تجدد نهاية الأسبوع الماضي عندما نشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" صورة تظهره في هيئة النينجا "ناروتو أوزوماكي"، ما دفع المعجبين إلى إعادة إحياء العريضة يوم الثلاثاء والتعهد بتكثيف جهود الضغط على الحكومة اليابانية.

وقالت العريضة: "نحن معجبون نعتز بعمق بأعمال المانغا والأنمي اليابانية".

وأضافت أن المعجبين لديهم "مشاعر متباينة للغاية" تجاه مقطع فيديو يتضمن عمليات عسكرية، نشر على حساب رسمي للحكومة الأميركية واستخدم مشاهد من أعمال مانغا وأنمي يابانية.