ويعتمد النظام الغذائي المثير للجدل على الامتناع عن تناول مجموعة من الأطعمة الشائعة، من بينها الدجاج والبيض، وهو ما دفع متابعين إلى التساؤل حول مدى تأثير هذا التوجه على حجم الطلب في الأسواق، خاصة مع شكاوى متزايدة من المنتجين بشأن انخفاض الأسعار وتراجع العائدات.

وأثار النظام انتقادات من مختصين في التغذية والصحة العامة، حذروا من استبعاد مصادر غذائية رئيسية توفر البروتين والعديد من العناصر الضرورية للجسم، مؤكدين أهمية اتباع أنظمة غذائية متوازنة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت الآراء بشأن العلاقة بين النظام الغذائي وتراجع الأسعار. فهناك من يرى أن عزوف بعض المستهلكين عن شراء الدجاج والبيض أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق، بينما يعتبر آخرون أن الانخفاض الحالي يرتبط بعوامل اقتصادية وموسمية معتادة في قطاع الدواجن.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشافعي، النائب السابق لرئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، وعضو مجلس بحوث الثروة الحيوانية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن أسعار البيض تنخفض خلال فصل الصيف بصورة موسمية.

وأضاف الشافعي أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف يدفع المنتجين إلى زيادة ضخ البيض في الأسواق تجنبًا لتخزين الكميات المنتجة في ظل الحرارة المرتفعة، مشيرًا إلى أن الدجاج يستمر في الإنتاج بغض النظر عن الفصول.

وأشار إلى أن ما يروج بشأن تسبب ما يُعرف بـ"نظام الطيبات" في انخفاض أسعار البيض غير صحيح، موضحًا أن الأسعار قد تكون تأثرت بشكل طفيف بهذا النظام، لكن المستهلكين سرعان ما عادوا إلى شراء البيض بصورة طبيعية.

كما نفى الشافعي ما يُشاع عن وجود هرمونات ضارة في البيض أو الدجاج، مؤكدًا أن البيض والدجاج من الأغذية الصحية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة.

ولفت إلى أن مصر تصدر البيض إلى الخارج في الوقت الحالي، في ظل وفرة الإنتاج ووجود فائض يتيح لها ضخ كميات في الأسواق العالمية.