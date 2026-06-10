وكان الفيفا قد أطلق في مايو الماضي الأغنية الرسمية للبطولة بعنوان "داي داي" (Dai Dai)، والتي يؤديها النجمان العالميان شاكيرا وبيرنا بوي.

ورغم الدعم التجاري والترويج الواسع للأغنية على منصات البث الرقمي، إلا أنها واجهت انقساما في آراء المتابعين منذ الأيام الأولى لطرحها.

وفي المقابل، طرح "آي شو سبيد" الاثنين الماضي عملا موسيقيا مستقلا وغير رسمي بعنوان "أبطال كأس العالم" (World Cup Champions).

وحققت الأغنية خلال أقل من 24 ساعة فقط عشرات الملايين من المشاهدات عبر مختلف المنصات، متجاوزة من حيث التفاعل الرقمي الأغنية الرسمية للبطولة، مما دفع قطاعا من المشجعين عبر الإنترنت للمطالبة باعتمادها كنشيد رسمي للبطولة.

وتعتمد الأغنية غير الرسمية، على إيقاعات سريعة وتتضمن الإشارة بالاسم إلى جميع الدول الـ 48 المشاركة في النهائيات.

وبحسب تقارير، فإن أغنية "Dai Dai" أثارت انقساما بين الجماهير منذ إطلاقها، رغم أنها تحمل توقيع شاكيرا التي ارتبط اسمها تاريخيا بأشهر أناشيد كأس العالم، وعلى رأسها واكا واكا "Waka Waka" الخاصة بمونديال 2010، والتي تعد واحدة من أكثر الأغاني الرياضية مشاهدة واستماعا في التاريخ.

ورغم أن شاكيرا حققت رقما لافتا بتجاوز أغنيتها داي داي "Dai Dai" حاجز 100 مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة، فإن المقارنات على مواقع التواصل الاجتماعي مالت لصالح أغنية سبيد، خصوصا بين الجماهير الشابة التي اعتبرت أن "الأبطال" تعكس أجواء كرة القدم والحماس الجماهيري بشكل أكبر.