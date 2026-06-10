وأعلنت أسرة الفنان الراحل نبأ وفاته، موضحة أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان ستقام عقب صلاة العصر في قريته التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث سيتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء.

وكان مخيون قد نقل قبل أيام إلى أحد المستشفيات إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد وضيق في التنفس، وخضع للعلاج والرعاية الطبية بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يعلن عن وفاته صباح اليوم.

ويعد عبدالعزيز مخيون من أبرز وجوه الفن المصري، إذ شارك في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية منذ سبعينيات القرن الماضي، وقدم أدوارا متنوعة رسخت مكانته بين كبار الممثلين.

ومن أبرز أعماله أفلام "الكرنك" و"إسكندرية ليه" و"حدوتة مصرية" و"الهروب" و"دم الغزال"، إلى جانب مشاركات واسعة في الدراما التلفزيونية.

وشهدت الأشهر الأخيرة متاعب صحية متكررة للفنان الراحل، إذ خضع في مطلع العام الجاري لجراحة دقيقة، قبل أن يتعرض لاحقا لأزمة تنفسية حادة استدعت نقله إلى المستشفى.

وبرحيل عبدالعزيز مخيون، يفقد الوسط الفني المصري أحد أبرز ممثلي جيله، ممن جمعوا بين الحضور المسرحي والسينمائي والتلفزيوني، وقدموا أعمالاً شكلت جزءاً من ذاكرة الفن العربي على مدار عقود.