وأظهر مقطع مصور متداول السيارة الرئاسية الصينية وهي تتقدم إلى داخل القصر قبل أن يترجل منها الرئيس الصيني للقاء الزعيم الكوري الشمالي، في مشهد نادر الحدوث خلال الزيارات الرسمية، إذ جرت العادة أن يترجل الضيوف الرسميون عند مدخل المبنى أو في الساحات المخصصة للاستقبال.

ويرى مراقبون أن السماح بدخول سيارة الرئيس الصيني إلى قلب القصر يحمل دلالات تتجاوز الجانب البروتوكولي، إذ يعكس مستوى الثقة والعلاقة الخاصة التي تجمع بكين وبيونغ يانغ في مرحلة تشهد تحولات متسارعة في المشهدين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا المشهد في وقت تسعى فيه الصين إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي في شرق آسيا، بينما تواصل كوريا الشمالية الاعتماد على بكين باعتبارها الحليف السياسي والاقتصادي الأبرز لها في مواجهة الضغوط والعقوبات الغربية.

وتكتسب الرموز البروتوكولية أهمية خاصة في العلاقات الدولية، خصوصاً في الأنظمة التي تولي أهمية كبيرة للرسائل السياسية غير المباشرة.

وفي هذا السياق، اعتبر متابعون أن دخول السيارة الرئاسية إلى القصر يمثل مستوى استثنائيا من التكريم لا يمنح عادة إلا للشخصيات التي تحظى بمكانة خاصة لدى الدولة المضيفة.

كما أعاد المشهد إلى الواجهة الحديث عن متانة الشراكة الاستراتيجية بين الصين وكوريا الشمالية، والتي نجحت خلال العقود الماضية في تجاوز العديد من التحديات الإقليمية والدولية.

ويؤكد خبراء أن مثل هذه التفاصيل البروتوكولية تقرأ بعناية في الأوساط السياسية والدبلوماسية، لأنها غالبا ما تعكس طبيعة العلاقات الحقيقية بين الدول أكثر مما تعكسه البيانات الرسمية.

وبينما لم تصدر توضيحات رسمية بشأن الترتيبات الخاصة بالاستقبال، فإن الصور المتداولة للمشهد سرعان ما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث اعتبرها كثيرون مؤشرا على مستوى التقارب السياسي بين بكين وبيونغ يانغ، ورسالة موجهة إلى المجتمع الدولي بشأن استمرار قوة التحالف بين البلدين في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.