وتشير أحدث البيانات إلى أن معظم الأشخاص يستبدلون هواتفهم كل سنتين إلى 3 سنوات، غير أن ذلك ليس ضروريا في حال اتباع هذه الخطوات التي نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" عن خبراء.

الاعتناء ببطارية الهاتف

الاعتناء بصحة البطارية هو أهم عنصر يضمن عمل الهاتف لفترة طويلة، وهناك طريقتان أساسيتان للحفاظ عليها.

تجنب درجات الحرارة القصوى، وتوصي أغلب الشركات بالحفاظ على الهواتف ضمن درجة حرارة تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية.

ويقلل التعرض لدرجات الحرارة العالية ودرجات الحرارة المنخفضة جدا من عمر البطارية، وقد يؤدي إلى تلفها.

وينصح الخبراء بتجنب شحن الهاتف إلى 100 بالمئة باستمرار، وفصل الشاحن عند الوصول إلى نسبة 80 بالمئة.

وتجنب شحن الهاتف طوال الليل، لأن ذلك يسرع من تدهور البطارية.

حماية الهاتف

رغم أن معظم الهواتف الحديثة مهيأة لتحمل السقوط، ينصح الخبراء بوضع شاشة واقية وغطاء حماية لتجنب كسر الشاشة والتشققات والخدوش.

الحفاظ على نظافة الهاتف

لا يقتصر تنظيف الهاتف على الشاشة فقط، فمع مرور الوقت قد يتراكم الغبار في منفذ الشاحن وفتحة السماعات، ما قد يسبب مشاكل في الشحن ويؤثر على الأداء.

تحديث النظام باستمرار

لا تضيف تحديثات النظام ميزات جديدة فحسب، بل تحسن الأمان أيضاً.

ويحذر خبراء الأمن الرقمي من أن استخدام هاتف لم يتلق تحديثات أمنية يجعله عرضة للهجمات والثغرات المعروفة.

إدارة مساحة التخزين بذكاء

ينصح بحذف الملفات غير الضرورية، وتجنب ترك مساحة التخزين تمتلئ بالكامل، ونقل الصور والفيديوهات إلى التخزين السحابي، واستخدام خدمات بث الموسيقى بدلاً من حفظها في الهاتف.