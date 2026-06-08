وذكرت وسائل تركية أن الحادث وقع في حي ديلسكيلسي بمنطقة ديلوفاسي، حيث اندلع خلاف بين إردال ت.، البالغ 35 عاماً، وزوجته إليف ت.، البالغة 32 عاماً، لأسباب لم تعلنها السلطات رسمياً حتى الآن، قبل أن يتطور الخلاف إلى اعتداء بالسلاح الأبيض.

وبحسب التقارير، تعرضت الضحية للطعن عدة مرات، فيما ذكرت وسائل محلية أن الفحص الأولي أظهر إصابتها بـ8 طعنات.

ونُقلت إليف ت. إلى مستشفى ديلوفاسي الحكومي بعد إسعافها في موقع الحادث، لكنها فارقت الحياة رغم محاولات إنقاذها.

وأوقفت الشرطة الزوج المشتبه به بعد الحادث، بينما تحدثت تقارير محلية عن محاولة بعض سكان الحي الاعتداء عليه قبل أن تتدخل الشرطة للسيطرة على الموقف. وفتحت السلطات تحقيقاً في ملابسات الجريمة.

ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن دافعاً محدداً للجريمة، غير أن وسائل إعلام محلية نقلت عن شهود ادعاءهم أن المشتبه به ردد خلال الواقعة عبارة تتعلق بـ"مسألة شرف".

ولم يصدر تأكيد رسمي لهذه الرواية، التي تبقى ضمن شهادات أولية متداولة في الإعلام المحلي.