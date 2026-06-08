وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل لحظة ارتطام عجلات الطائرة بالمدرج أثناء محاولة الإقلاع، قبل أن ترتد وتتحول إلى كرة من النار، فيما أظهرت مقاطع أخرى تصاعد عمود كثيف من الدخان.

وقال معهد الطيران المدني في البلاد إن الطيار ومساعده قتلا في الحادث، مشيراً إلى عدم وجود ركاب على متن الطائرة.

وتم تحديد الطائرة على أنها من طراز "غلف ستريم G200".

وأضافت الهيئة أن الطائرة أعلنت حالة طوارئ عندما كانت على بعد نحو 16 ميلاً بحرياً جنوب غربي لا رومانا، قبل أن تتحطم أثناء عودتها إلى المطار.

وفتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث.