وقالت المحامية أمل العربي الموكلة بالدفاع عن صبري نخنوخ إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين الآخرين المرتبطين بالقضية، مشيرة إلى أنهم لم يخضعوا للتحقيق حتى الآن.

وشددت محامية نخنوخ على أن الفصل في صحة الاتهامات والأدلةِ المقدمة يبقى من اختصاص المحكمة، مؤكدة أن فريق الدفاع سيقدم دفوعه القانونية خلال مراحل التقاضي المقبلة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المذيعة جولي أمين، ليتأكد تورط وجوه مجتمعية وإعلامية في شبكة العلاقات المعقدة المحيطة برجل الأعمال صبري نخنوخ، والمتهم حالياً في الواقعة الشهيرة بـ"بلطجة التجمع الخامس".

وجاءت عملية توقيف الإعلامية جولي أمين متلبسة أثناء وجودها في إحدى الجهات الرسمية، محاولةً تسجيل ونقل ملكية سيارة من طراز "رانج روفر" لاسمها الشخصي، حيث تبين من فحص مستندات السيارة أنها مسجلة كأحد الممتلكات الشخصية التابعة للمتهم الرئيسي صبري نخنوخ.

وجاءت المحاولة بالتزامن مع صدور قرار قضائي بمنع التصرف في ممتلكاته، ما جعل خطوتها تقع في دائرة تهريب الأموال والأصول وتسهيل غسلها.

ماذا حدث؟

تعود القضية إلى بلاغ بشأن مشاجرة وقعت داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة، حيث اتهم عدد من الأشخاص صبري نخنوخ وآخرين بالاعتداء عليهم وإحداث إصابات والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من قرارات اتخذتها النيابة العامة في القضية، شملت حبس نخنوخ وعدد من المتهمين على ذمة التحقيقات في وقائع تتعلق بالبلطجة واستعراض القوة والاعتداء، إلى جانب التحقيق في وقائع أخرى مرتبطة بالقضية.

ومع اتساع نطاق التحقيقات، أعلنت النيابة العامة في وقت سابق ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة ومضبوطات أخرى خلال عمليات التفتيش المرتبطة بالقضية، كما وجهت اتهامات لعدد من المتهمين بتكوين تشكيل إجرامي وممارسة أعمال البلطجة واستعراض القوة.

كما شهد الملف تطورات متلاحقة بعد إعلان جهات التحقيق التحفظ على أموال وممتلكات عدد من المتهمين، ومنعهم من التصرف فيها أو مغادرة البلاد، في إطار تحقيقات مالية موازية تتعلق بشبهات غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، وفق ما أعلنته النيابة العامة.