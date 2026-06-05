وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام بريطانية كدمة واضحة حول عينه اليمنى وامتدت إلى جزء من خده، من دون أن تتضح أسبابها.

ونقلت تقارير أن الأمر لا يثير قلقاً طبياً كبيراً، لكن لم يصدر توضيح رسمي بشأن طبيعة الإصابة.

وتأتي الصور بعد أسابيع من واقعة أمنية قرب مقر إقامته، حيث اتُّهم رجل بتهديده أثناء وجوده في محيط ساندرينغهام.

ويعيش أندرو بعيداً عن الحياة العامة منذ سنوات، بعد تنحيه عن مهامه الملكية عام 2019 على خلفية ارتباط اسمه بقضية رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، وهي اتهامات ينفي أندرو ارتكاب أي مخالفات بشأنها.

وفي فبراير الماضي، أوقفته الشرطة البريطانية للاشتباه في سوء سلوك في منصب عام، ضمن تحقيقات مرتبطة بعلاقته بإبستين، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً رهن التحقيق من دون توجيه اتهام رسمي حتى الآن.

وكان أندرو قد جُرد من ألقابه وامتيازاته الملكية وسط تصاعد الضغوط العامة بشأن القضية، في واحدة من أكثر الأزمات إحراجاً للعائلة الملكية البريطانية.