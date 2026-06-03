ولترامب تاريخ طويل من المقارنات الإيجابية بين نفسه وشخصيات شهيرة، من بينها إلفيس بريسلي، ووينستون تشرشل، والأم تيريزا، وصولا إلى تشبيه نفسه بالسيد المسيح.

وفي أحدث منشوراته، استخدم ترامب صورة أرشيفية له عندما كان أصغر سنا، واقفا أمام مرآة متقطعة، وأرفقها بعبارة: "ترامب 007".

ومع إعلان استوديوهات "أمازون إم جي إم"، المملوكة لشركة أمازون التي أسسها صديق الرئيس جيف بيزوس، عن بدء البحث رسميا عن ممثل جديد لتجسيد شخصية جيمس بوند خلفا لدانيال كريغ، سارعت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض إلى ترشيح ترامب للقيام بالدور على سبيل المزاح، وفق صحيفة "إنديبندنت" البريطانية.

وكان الحساب الرسمي للبيت الأبيض قد نشر في مايو الماضي صورة ساخرة أكثر تفصيلا من صورة ترامب، تظهر الرئيس مرتديا بدلة رسمية ويحمل مسدسا مزودا بكاتم للصوت، على هيئة مستوحاة من أفلام جيمس بوند.

كما ظهر شعار ترامب الشهير "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا" مكتوبا بخط ذهبي ذي طابع عسكري في الزاوية السفلية اليمنى من الصورة.

ولا تزال هوية الممثل المقبل الذي سيؤدي دور الجاسوس الأنيق الذي ابتكره الكاتب إيان فليمنغ محل تكهنات واسعة، حيث يتداول عدد من الأسماء المرشحة، من بينهم آرون تايلور جونسون، وتوم هولاند، وهاريس ديكنسون، وجاكوب إلوردي، وكالوم تيرنر.

وكان دانيال كريغ قد جسد شخصية جيمس بوند للمرة الأخيرة في فيلم "نو تايم تو داي" عام 2021.

وفي منشورات أخرى على منصته، الأربعاء، نشر ترامب صورة له أمام حشد جماهيري في تجمع انتخابي، وكتب معلقا: "أعظم عامل جذب".

كما نشر صورة قديمة تجمعه مع نجمة البوب الراحلة ويتني هيوستن دون توضيح سبب ذلك. علما بأن هيوستن قد توفيت عام 2012.

واحتفى ترامب أيضا بفوز عدد من المرشحين الجمهوريين الذين دعمهم في انتخابات الولايات التي جرت الثلاثاء، بينما التزم الصمت بشأن النائب عن ولاية آيوا راندي فينسترا، مرشحه المفضل لمنصب حاكم الولاية، والذي خسر أمام رجل الأعمال زاك نان في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.